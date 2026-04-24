К выходу «Истории игрушек-5» выпустят «кроксы» в виде сапог Вуди
Мультфильм Pixar «Прыгуны» выйдет в «цифре» 28 апреля
Декорации для «Закулисья реальности» заняли почти 3000 квадратных метров
Майкл Б.Джордан экранизирует видеоигру Battlefield
Фильм «Момент» с Charli XCX получил дату релиза на HBO и HBO Max
Паапа Эссьеду служит Богу и влюбляется в монахиню в трейлере мини-сериала «Падение»
Завершились съемки «Закулисья реальности» — экранизации крипипасты
Маккенна Грейс на первом кадре сериала Netflix по «Скуби-Ду»
Наоми Уоттс сыграет в романтической драме об отношениях Марго Фонтейн и Рудольфа Нуреева
Джейкоб Элорди стал лицом аромата Bleu de Chanel
Кэт Грэм рассказала, что из фильма «Майкл» вырезали сцены с Дайаной Росс
В Норвегии детям до 16 лет запретят пользоваться соцсетями
В Москве оштрафовали мужчину, упавшего на пути в метро
Стюардесса 20 минут укачивала ребенка, чтобы пассажирка отдохнула
Конструктор LEGO по «Проекту „Конец света“» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Александру Сокурову не вручили обещанный приз ММКФ «За вклад в кинематограф»
Песочный человек и другие злодеи в новом промо «Паука-Нуара» с Николасом Кейджем
Джош О’Коннор и Ив Хьюсон в тизере «Дня разоблачения» Стивена Спилберга
В России сняли фильм о проблеме детских домов и практиках, которые помогут от них избавиться
Валерия Гай Германика раскритиковала победу китайского режиссера на ММКФ
Антон Лапенко в тизере хоккейного сериала «Седьмой игрок»
Гитару Ноэла Галлахера из Oasis продали на аукционе за 96 тысяч долларов
ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5%
Луна в лодке и утка из банановых коробок: посмотрите, какие арт-объекты покажут на «Архстоянии»
В Okko вышел сериал «Радар»
У голых землекопов впервые зафиксировали мирную передачу власти
Более половины россиян верят хотя бы в одну теорию заговора
Режиссер «Я, робот» снимет свой первый за 10 лет фильм с помощью ИИ

Минцифры добавило «Делимобиль» и «Додо-пиццу» в «белый список»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Veit Hammer/Unsplash

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций пополнило «белый список» онлайн-сервисов, которые доступны во время ограничений мобильного интернета.

В него попали сервисы доставки и каршеринга «Делимобиль», «БелкаКар», «Достависта», «Додо-пицца», «Лента» и «Окей». Еще там появились новые спортивные сервисы — сайт Континентальной хоккейной лиги и онлайн-СМИ Sport24. Реестр также пополнился сайтами «Дума ТВ» и «Соловьев Live» и телеканалом «360°». 

Без интернета будут функционировать сайты Роскачества, Федерального казначейства, Государственной информационной системы электронных перевозочных документов, а также страницы компаний «Газпромбанк», «Росатом», «Ростех», АО «ГЛОНАСС», «Роснефть» и «Норникель». В реестр, кроме того, добавили сайты поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», клиник «Медси» и «Мать и дитя», Общероссийского народного фронта, Российского общества «Знание» и платформу «Добро.рф». Помимо них, там появились онлайн-кинотеатр Premier, интернет-энциклопедия «Рувики», операторы связи «ВТБ-Мобайл» и Next mobile, ИТ-компании 1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов» и платформа HRlink.

«Белый список» — это реестр приложений и сайтов, которые остаются доступными во время отключений мобильного интернета. Он формируется по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности.

Расскажите друзьям