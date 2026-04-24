Антон Лапенко в тизере хоккейного сериала «Седьмой игрок»

Фото: «Кинопоиск»

«Кинопоиск» опубликовал первый тизер «Седьмого игрока» — хоккейного сериала с Антоном Лапенко («Внутри Лапенко») в главной роли.

Актер перевоплотится в Артема, спортивного менеджера, который из мира фигурного катания попадает в суровую хоккейную реальность. Герой Лапенко берет под крыло команду-аутсайдера «Строитель» и переворачивает жизнь лиги с ног на голову.

В тизере Артем просит называть себя «седьмым игроком». Пятеро — это основной состав игроков, шестой — болельщик, а седьмой он, менеджер. В кадре также мелькают Николай Фоменко («Беспринципные») в роли владельца клуба Михаила Альшевского, Юлия Ильина («Трасса») в образе блогера-эксперта Кати и Кирилл Чернышенко («Рубеж»), играющий капитана команды Манина.

Роли хоккеистов в сериале также исполнили Михаил Сотников («Плевако»), Данила Краснов («Любовь Советского Союза»), Антон Лебедев («Игры»), Денис Хохрин («Кракен») и Георгий Алфеев, который в реальной жизни работает хоккейным арбитром.

Видео: «Кинопоиск»

Режиссер-постановщик Сергей Пикалов поделился: «Мир хоккея мне знаком и близок. Я из Ярославля, где все живут хоккеем, и я впервые попал на матч очень давно, больше двадцати лет назад. Но хоккей в сериале, как и всегда, становится лишь динамичным фоном для истории о людях и о столкновении характеров. Этот сериал рассказывает о противоборстве двух миров: жесткий дух соперничества и агрессивное подавление воли с одной стороны, и эмпатия, человечное отношение с другой. Это напоминает выбор, который встает перед режиссером. Позитивный подход Артема мне очень понятен и близок, ведь мы ходим на нашу работу не для того, чтобы страдать».

