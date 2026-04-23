«Хоть кому‑то пригодился»: в фильме про вратаря ПСЖ Сафонова показали сертификат олимпиады «Кенгуру»
Режиссер «Я, робот» снимет свой первый за 10 лет фильм с помощью ИИ
В России планируют создать препарат для блокировки запускающего старение гена
LEGO выпустит набор по «Шреку»
СМИ: сериал — продолжение «Бестолковых» отменили
Стали известны победители Московского международного кинофестиваля
Релиз «Она написала убийство» перенесли на 2028 год
В Москве открылось кафе «Простоквашино»
Spotify в честь 20-летия раскрыл топ-20 самых прослушиваемых артистов и альбомов в истории сервиса
В Москве резко ухудшится погода с 27 апреля
Бренд Casio представил часы в честь 140-летия Coca-Cola
Пол Радд и Ник Джонас борются за музыкальную славу в трейлере «Power Ballad»
Лена Данэм заявила, что у нее есть идея сюжета для фильма-продолжения «Девочек»
Жюри Венецианского кинофестиваля в 2026 году возглавит Мэгги Джилленхол
Во Франции снимут байопик о шеф-поваре Бернаре Луазо, вдохновившем создателей мультфильма «Рататуй»
Умер телеведущий Алексей Пиманов
Фестиваль «Коачелла» оштрафовали на 40 тысяч долларов из‑за выступлений Джастина Бибера и Anyma
Выручка компьютерных клубов в России выросла на 26%
На майских праздниках в Москве зарубежное кино заменят российскими лентами «Литвяк» и «Ждун-2»
В России резко выросло число сотрудников, которых планируют уволить
На ВДНХ откроется выставка, посвященная каскадерам
В России зафиксировали рекордный рост домашнего насилия
Игрока на Polymarket заподозрили в нагреве контрольного термометра Парижа, чтобы выиграть ставку
Блогерше Александре Митрошиной продлили домашний арест до 1 августа
Показываем фрагмент из нового сериала «Большая фарма» об изобретении лекарства от всех болезней
Белла Хадид выпустит книгу
Книгу Маргариты Симоньян добавили в лонг-лист «Большой книги» уже после публикации списка
Федор Конюхов перечислил три книги, которые берет с собой в путешествия

В Прикамье школьника обязали выплатить 10 тыс. рублей за оскорбление учителя

Школьника из города Березники в Пермском крае суд обязал выплатить 10 тыс. рублей учителю, которого он оскорбил, в качестве моральной компенсации. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года, когда ученик девятого класса опоздал на урок химии. Учительница сделала ему замечание, попросила выйти из класса и зайти снова. Школьник показал педагогу неприличный жест и ушел. Затем он вернулся в кабинет, но учительница не разрешила ему войти. Тогда ученик в присутствии одноклассников оскорбил педагога по национальному признаку и нецензурно выразился в ее адрес.

Женщина обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства, а также взыскании компенсации морального вреда. Суд пришел к выводу, что поступок ученика унизил честь и достоинство женщины. В случае отсутствия у несовершеннолетнего доходов компенсацию морального вреда выплатят его родители. 

Недавно в Ярославле суд оштрафовал родителей школьника, который сгенерировал ИИ-видео с учительницей. Пострадавшая отметила, что видео сформировало негативное общественное мнение о ней как о человеке и педагоге и опорочило ее честь и достоинство.

