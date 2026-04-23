В Прикамье школьника обязали выплатить 10 тыс. рублей за оскорбление учителя

Школьника из города Березники в Пермском крае суд обязал выплатить 10 тыс. рублей учителю, которого он оскорбил, в качестве моральной компенсации. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в ноябре 2025 года, когда ученик девятого класса опоздал на урок химии. Учительница сделала ему замечание, попросила выйти из класса и зайти снова. Школьник показал педагогу неприличный жест и ушел. Затем он вернулся в кабинет, но учительница не разрешила ему войти. Тогда ученик в присутствии одноклассников оскорбил педагога по национальному признаку и нецензурно выразился в ее адрес.
Женщина обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства, а также взыскании компенсации морального вреда. Суд пришел к выводу, что поступок ученика унизил честь и достоинство женщины. В случае отсутствия у несовершеннолетнего доходов компенсацию морального вреда выплатят его родители.
Недавно в Ярославле суд оштрафовал родителей школьника, который сгенерировал ИИ-видео с учительницей. Пострадавшая отметила, что видео сформировало негативное общественное мнение о ней как о человеке и педагоге и опорочило ее честь и достоинство.