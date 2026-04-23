В Москве резко ухудшится погода с 27 апреля

В начале следующей недели в Москве произойдет резкое ухудшение погоды. К утру понедельника, 27 апреля, сформируется снежный покров высотой до четырех сантиметров. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» , пишет агентство «Москва».
«Самый „армагеддон“ ждет жителей столицы в начале следующей недели, когда циклонический волчок повернется своей тыловой частью, обеспечивая беспрепятственный доступ с акватории Карского моря холодных воздушных масс. По ночам будет от -2 до +2 градусов. Ливни опять станут переходить в более осязаемый мокрый снег», — сказал Тишковец.
По его словам, в понедельник сформируется снежный покров от одного до четырех сантиметров. Во вторник его высота может достигать пяти см. При этом дневная температура в понедельник — +1–6 градусов. Во вторник — от 0 до +5 градусов. В последние два дня апреля ожидается до 10 градусов тепла, а снежный покров растает.
В Москве выпал снег в апреле. В соцсетях очевидцы поделились кадрами выпавших осадков.