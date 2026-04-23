В Прикамье школьника обязали выплатить 10 тысяч рублей за оскорбление учителя

Школьника из города Березники в Пермском крае суд обязал выплатить 10 тыс. рублей учителю, которого он оскорбил, в качестве моральной компенсации. Об этом сообщает ТАСС.



Инцидент произошел в ноябре 2025 года, когда ученик девятого класса опоздал на урок химии. Учительница сделала ему замечание, попросила выйти из класса и зайти снова. Школьник показал учителю неприличный жест и ушел. Затем он вернулся в кабинет, но учитель не разрешила ему войти. Тогда ученик в присутствии одноклассников оскорбил педагога по национальному признаку и нецензурно выразился в ее адрес.