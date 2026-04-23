Пол Радд и Ник Джонас борются за музыкальную славу в трейлере «Power Ballad»

Фото: Lionsgate Movies/YouTube

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер фильма «Power Ballad», в котором главную роль исполнил американский актер Пол Радд, известный по картинам «Человек-муравей» и «Люблю тебя, чувак».

Он сыграл музыканта Рика, чья карьера уже не на пике. Однажды в магазине он слышит песню, в которой использовали написанные им строки. Выясняется, что коллега Дэнни превратил его наработки в хит. 
 

Видео: Lionsgate Movies/YouTube

Рик решает вернуть себе признание, которого, по его мнению, он заслуживает — даже если это означает рискнуть всем, что ему дорого. «Упоминание меня среди авторов этой песни изменило бы мою жизнь!» — кричит он Дэнни в трейлере.

Роль Дэнни в картине исполнил Ник Джонас. В актерский состав ленты вошли также Питер МакДональд, Марселла Планкетт, Рори Кинан, Кит МакЭрлин и Бет Фэллон. Режиссером фильма выступил Джон Карни.

«Power Ballad» выйдет в зарубежный кинопрокат 29 мая. Можно ли будет посмотреть ленту в России, пока неясно. 
 

