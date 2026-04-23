Блогерше Александре Митрошиной продлили домашний арест до 1 августа

Утверждается, что она получила более 127 млн рублей, уклоняясь от уплаты налогов, и легализовала часть средств, купив объект недвижимости в Москве. В прошлом году адвокат Михаил Мушаилов заявил, что у Митрошиной нет своего имущества, все было продано ради оплаты налогов. Он отметил, что блогерша погасила долги перед ФНС на сумму свыше 200 млн рублей, а с 2023 года заплатила налогов на 666 млн. Под домашним арестом блогерша находится с марта 2025 года.