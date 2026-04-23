Игрока на Polymarket заподозрили в нагреве контрольного термометра Парижа, чтобы выиграть ставку

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: NurPhoto/Getty Images

Метеорологическая служба Франции подала заявление в полицию из-за вмешательства в работу температурных датчиков. Одновременно с резкими скачками их показаний игроки на Polymarket, ставившие на рост температуры в Париже, выигрывали крупные суммы. Об этом сообщает BFMTV.

К концу дня 6 апреля температурные показатели метеостанции аэропорта Шарль-де-Голль ― контрольной для Парижа ― неожиданно резко выросли, а затем вернулись вниз. В это же время один из пользователей сайта онлайн-ставок Polymarket сорвал крупный выигрыш ― 14 тыс. долларов, поставив лишь несколько десятков долларов. Его аккаунт был создан всего за два дня до этого. 

Пользователь сделал ставку на то, что максимальная температура в Париже в этот день достигнет +21 градуса. Однако с самого утра и до 18.00 столбик термометра не поднимался выше +18. Вероятность того, что это значение и останется максимумом, оценивалось к концу дня в 95%. Однако всего за несколько минут датчик зафиксировал скачок более чем на 3 градуса, а затем вернулся к прежним показателям.

Еще один резкий всплеск зафиксированной температуры произошел 15 апреля. И снова один из пользователей выиграл на Polymarket более 20 тыс. долларов. Хотя накануне и на следующий день максимальная температура составляла +18 и +19 градусов, в тот вечер термометр показал +22. Вероятность такого исхода всего за 30 минут выросла на Polymarket с 0,1 до 95%.

«Такие колебания температуры выглядят крайне маловероятными, особенно в эти две даты и на столь коротком промежутке времени. Можно предположить, что человек, хорошо знающий, как работают датчики, вмешался, чтобы в нужный момент поднять температуру на 2 градуса и тем самым обеспечить выигрышную ставку», — пояснил метеоролог Рубен Халлали.

Как отмечает BFMTV, для реализации такого плана необходимо физическое вмешательство в работу датчика, например, можно поставить рядом с ним нагревательное устройство. 

После шумихи вокруг этой истории Polymarket изменил датчик, который используется как эталон для ставок на максимальную температуру в Париже. Теперь сайт опирается на показатели из аэропорта Ле-Бурже.

Расскажите друзьям