Игрока на Polymarket заподозрили в нагреве контрольного термометра Парижа, чтобы выиграть ставку

Пользователь сделал ставку на то, что максимальная температура в Париже в этот день достигнет +21 градуса. Однако с самого утра и до 18.00 столбик термометра не поднимался выше +18. Вероятность того, что это значение и останется максимумом, оценивалось к концу дня в 95%. Однако всего за несколько минут датчик зафиксировал скачок более чем на 3 градуса, а затем вернулся к прежним показателям.