Вышел тизер ромкома «За любовь» с Ксенией Бородиной и Алексеем Чадовым в главных ролях

«Атмосфера кино» опубликовала тизер фильма «За любовь», в котором главные роли сыграли Ксения Бородина, звезда «9 роты» Алексей Чадов, дочь телеведущей Теона и дочь Джигана и Оксаны Самойловой Лея.
Картина расскажет о супружеской паре, находящейся на грани развода. Однажды к ним в руки попадает загадочная бутылка с волшебным напитком, которая может исполнить все их желания.
Видео: «Атмосфера кино»
В фильме также появятся Оксана Самойлова, Олеся Судзиловская, Павел Ворожцов, Виктория Клинкова, Евгений Шириков, Александр Рогов, Роза Сябитова, Марк Бартон, Карина Кросс и другие. Режиссером выступил Андрей Малай.