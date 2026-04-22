Банк России введет комиссии за переводы юрлицам по СБП с 1 мая

ЦБ опроверг информацию об изменении тарифов на переводы через СБП с 1 мая 2026 года. В ведомстве пояснили, что опубликованные на сайте изменения просто свели ранее действовавшие в Банке России тарифы СБП в один документ.

«Все размеры тарифов остались без изменений. <…> Как и ранее для граждан переводы до 100 тыс. рублей в месяц — бесплатные», — указали в ЦБ.