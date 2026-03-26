В России меняются правила денежных переводов с 1 апреля

В России с 1 апреля вступают в силу поправки к правилам переводов денежных средств. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Подчеркивается, что изменения носят технический характер и направлены на совершенствование национальной платежной системы, а также на приведение ее в соответствие с международными стандартами.

Новые правила распространяются на  налоги и страховые взносы; иные платежи, поступающие на казначейские счета; оплату товаров и услуг от автономных учреждений.

Теперь при заполнении реквизитов «плательщика» юридические лица и банки обязаны указывать полное или сокращенное наименование, а физические лица должны вносить фамилию, имя и отчество полностью.

Индивидуальным предпринимателям необходимо указывать ФИО полностью и правовой статус, а физическим лицам, занимающимся частной практикой, — полное имя, вид деятельности и идентификационный номер налогоплательщика.

В реквизите «назначение платежа» теперь нужно писать подробную информацию о товарах или услугах: наименование, номера и даты договоров и товарных документов. Также можно добавлять другую информацию, но не более 210 символов.

Кроме того, в платежных документах появился новый реквизит — «фактический плательщик». Он заполняется в случае, если перевод совершает представитель налогоплательщика (например, бухгалтер по доверенности). В таком случае вносятся данные плательщика: ИНН, КПП или полное имя физического лица.

Юрист Александр Хаминский в разговоре с РБК предупредил россиян, что банковские системы автоматически анализируют поле «сообщение получателю» при переводе средств. Причиной блокировки могут стать не только ограничения, связанные с запрещенной деятельностью, но и безобидные шутки.

Еще одним поводом для блокировки могут быть указывающие на ведение физическим лицом коммерческой деятельности с использованием личной банковской карты. В «сообщении получателю» не стоит писать «оплата услуг», «оплата за товар», «заказ», «аренда» и другие формулировки, которые могут трактоваться как коммерческий перевод.

