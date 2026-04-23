По фильму «Полицейские» с Сильвестром Сталлоне снимут сериал

Пятикратный номинант на «Оскар» Джеймс Мэнголд снимет сериал по своему фильму 1997 года «Полицейские» с Сильвестром Сталлоне. Об этом сообщает Deadline.
Мэнголд («Ford против Ferrari», «Боб Дилан: Никому не известный») выступит не только режиссером, но и соавтором сценария и исполнительным продюсером. Последние две роли с ним разделит Роберт Ливайн («Видеть»), который также будет шоураннером проекта. Производством занимаются Paramount Television Studios и Miramax Television.
Идея проекта появилась еще два года назад, когда режиссер обсуждал с главой Miramax Джонатаном Гликманом возможность перенести на телевидение один из фильмов из библиотеки студии. Обсуждения продолжились, после того как Мэнголд в сентябре прошлого года подписал контракт с Paramount Pictures.
Оригинальные «Полицейские» вышли в 1997 году. Главную роль в фильме сыграл Сильвестр Сталлоне. Он исполнил роль шерифа маленького городка в Нью-Джерси, который сталкивается с коррумпированными полицейскими из Нью-Йорка. В фильме также снялись Харви Кейтель, Рей Лиотта, Роберт Де Ниро, Питер Берг, Джанин Гарофало и Майкл Рапапорт.