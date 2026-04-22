В Северной Осетии спасли медведицу Дыньку. В Подмосковье она подружилась с щенком Арбузиком

В Северной Осетии местные жители спасли маленькую медведицу. Ей дали имя Дынька и перевезли в подмосковный зоопарк «Земля прайда». Там она подружилась с щенком алабая Арбузиком.
В середине апреля медвежонка случайно обнаружили люди, которые услышали «истошные крики ребенка» (медвежата кричат почти как дети). Малышка была одна на окраине села. По словам волонтеров, мать детеныша убили браконьеры.
Когда один из людей, заметивший медвежонка, пошел ловить связь и искать телефоны зоозащитников, Дынька пошла за ним, потеряла его из виду, упала в реку и не смогла выбраться. Она переохладилась и едва не утонула, но в последний момент ее заметили и достали из воды.
Местные жители передали медведицу волонтерам, которые связались с подмосковным парком львов «Земля прайда». По дороге в Московскую область Дыньке пришлось преодолеть 2 тыс. километров. На новом месте у нее взяли анализы, которые выявили сильнейшую глистную инвазию и признаки воспаления крови. У Дыньки была серьезная диарея, которая обезвоживала организм, поэтому ей начали ставить капельницы и давать лекарства.
Помимо этого, Дынька очень тяжело переносила одиночество, и у нее часто случались приступы апатии. Чтобы не оставлять медведицу одну, сотрудники парка проводили с ней круглые сутки. В один момент им пришла в голову отличная идея ― познакомить Дыньку с щенком Арбузиком (будущим охранником их территории).
Сперва маленькая медведица к отнеслась к новому знакомому с настороженностью, но вскоре смогла найти с ним общий язык. После их первой встречи, по словам представителей парка, у Дыньки впервые появилась заинтересованность в глазах, и она стала выглядеть спокойнее.
Директор «Земли прайда» Виктор Агафонов сообщил, что с появлением щенка Дынька стала лучше есть и за более чем сутки ни разу не истерила и не кричала.
«Мы очень надеемся, что Дынька, благодаря своему другу, наконец-то начнет стабилизироваться, и покажет нам, что ей становится лучше, а также поймет, что теперь она не одна в этом огромном мире», ― отметили в парке.