Вышел трейлер «Дюны-3»
В Госдуму внесли законопроект о запрете СМИ писать обвинительную информацию до решения суда
В поездах московского метро теперь звучат новые «вежливые» объявления
Видео с 78-летним курьером растрогало соцсети. Мужчине собрали на пенсию 1 млн долларов
«Правила жизни» объявляют о старте проекта «Современники-2026»
«Перекресток» начал продавать уходовую косметику Vivienne Sabó
LEGO выпустит набор «Ракета Тинтина на Луну» для фанатов комиксов
В российских кинотеатрах покажут «Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы в 4К-реставрации
Пожилой японец отбился от медведя трекинговыми палками
Сеть магазинов одежды Modis подала заявление о банкротстве
Ill Niño выступят в России с новым вокалистом
Стартовали съемки второго сезона «Гипнозиса» с Даниилом Страховым и Кириллом Кяро
Опрос: большинство женщин назвали жалобы мужчин на жизнь ред-флагом на первом свидании
Шоураннер «Симпсонов» намекнул на возвращение культовой игры Hit  &  Run
Умер актер Мэтт Кларк, снявшийся в «Назад в будущее» и множестве вестернов
Apple представила AirPods Max второго поколения
«Афиша Daily» и «Каро/Арт» запускают киноклуб. Первым покажут фильм «Вампиры-зомби… из космоса!»
Майкл Б.Джордан отпраздновал победу на «Оскаре» в закусочной
Эксперт МГУ предупредил о начале сезона активности клещей
88% картин с господдержкой не окупились в прокате в прошлом году
В Германии подросток угнал автобус, чтобы подвезти подругу в школу
KoRn возвращаются в Европу и Великобританию с первым за 10 лет большим туром
Сара Мишель Геллар раскрыла причину отмены перезапуска «Баффи — истребительницы вампиров»
Эмили Блант и Киллиан Мерфи подтвердили участие в «Тихом месте-3»
Патрик Уилсон исполнит роль отца Эбби в сериале «Одни из нас»
На ВДНХ отметят день рождения «Союзмультпарка»
Марион Котийяр и Уолтон Гоггинс сыграют в фильме по библейской Книге Иова
В РУДН появится магистратура от Wildberries

В Ярославле суд оштрафовал родителей школьника, который сгенерировал ИИ-видео с учителем

Фото: tingeyinjurylawfirm/Unsplash

В Ярославле суд обязал родителей семиклассника выплатить компенсацию за опубликованное видео с учителем, созданное с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Инцидент произошел в феврале прошлого года. Школьник снял на видео учительницу математики одной из школ на рабочем месте без ее ведома. Затем с помощью искусственного интеллекта мальчик сгенерировал видеоролик, на котором педагог превратилась в мужчину с обнаженным торсом. Ролик ребенок опубликовал в чате класса в мессенджере.

Учитель обратилась в суд с иском к родителям мальчика. Женщина отметила, что видео сформировало негативное общественное мнение о ней как о человеке и педагоге и опорочило ее честь и достоинство. Истица добавила, что после произошедшего не хотела идти в класс, чувствовала на себе «косые взгляды» детей. Кроме того, случившееся подорвало ее авторитет.

Родители ученика с обвинениями были не согласны. Они заявили, что их сын просто снял на телефон трендовое видео, но сам сюжет ролика не придумывал. Ответчики подчеркнули, что, по их мнению, видео не порочит честь и достоинство учителя, а та просто недолюбливает их ребенка.

Суд же согласился, что ролик действительно нанес ущерб чести, достоинству и деловой репутации учителя. Теперь каждый из родителей должен будет заплатить ей по 10 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

