В Москве открылось кафе «Простоквашино», оформленное в стиле повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» и основанных на ней советских мультфильмов. Об этом сообщил ТАСС.
Кафе открыла компания «Логика молока», производящая молочную продукцию, напитки и детское питание. Оно расположилось в ГУМ.
Ранее «Логика молока» запускала поп-ап-проект с тем названием возле катка ГУМ. Кафе работало три месяца и за это время приняло около 700 тыс. человек.
Новое, теперь уже постоянное «Простоквашино» появилось на месте икорного бара «Белуга». По мнению инвестбанкира Ильи Шумова, инвестиции в запуск проекта могли составить не более 20 млн рублей.
«Кафе „Простоквашино“ в ГУМе задумано как место для встреч в кругу семьи и друзей, уютного досуга и душевных бесед, и где каждый гость сможет окунуться в атмосферу знакомой с детства деревни и попробовать любимые блюда в новом прочтении», — заявили создатели заведения.
В меню кафе вошли блинчики, сырники, пельмени со сметаной, борщ, знаменитые «неправильные бутерброды» и «тот самый клад Матроскина в виде десерта».