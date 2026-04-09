В Москве выпал снег

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

В Москве начал формироваться снежный покров. В соцсетях очевидцы делятся кадрами выпавших осадков.

Видео: «Бесплатная Москва»
Видео: «Осторожно, Москва»

По данным Гидрометцентра, пик снегопада придется в ночь на пятницу, 10 апреля. Температура воздуха опустится до –2 градусов. Прогнозируется до 5 сантиметров снега.

Видео: «RT на русском»

Как отмечают в МЧС, снегопад продолжится до 21.00 10 апреля. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду.

© Msk1.ru

Автомобилистов просят в непогоду снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать внезапных маневров и по возможности не парковаться под деревьями. Пешеходам советуют обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Видео: «Москва на максималках»

Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее говорила, что к Пасхе погода в Москве станет лучше. В воскресенье днем в Подмосковье и Москве столбики термометров поднимутся до +12 градусов. После этого температура в столице будет постепенно повышаться.

