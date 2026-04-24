LEGO выпустит набор по «Шреку»

LEGO в сотрудничестве с Universal представила два первых набора по «Шреку».
Главный набор — LEGO Shrek, Donkey & Puss in Boots — рассчитан на взрослых коллекционеров. В него вошли собранные из деталей Шрек и Осел, а также мини-фигурка Кота в сапогах. Герои стоят на болотной подставке с табличкой «Осторожно, огр!».
В набор добавили отсылки к фильму: подсолнухи, луковицу и синий цветок с красными шипами. Кроме того, внутри живота Шрека спрятаны пасхалки: в LEGO пообещали «еще один слой веселья».
Для детей от 10 лет LEGO выпустит набор коллекционных фигурок BrickHeadz. Из него можно собрать Шрека, Осла и Пряничного человечка.
Предзаказ на новые наборы уже открыт, а в розничных магазинах LEGО по всему миру они появятся 1 июня. Цена большого набора составляет 130 долларов, а маленького ― 25.