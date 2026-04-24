В России сняли фильм о проблеме детских домов и практиках, которые помогут от них избавиться

25 апреля в «Кион» выйдет документальный фильм Кирилла Косолапова «Дети наши» ― о том, как Россия может стать страной, где нет детей в детских домах. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Сейчас в РФ около 30 тыс. детей живут в сиротских учреждениях. Фильм расскажет не только о проблемах такой системы, но и о практиках, которые уже помогают детям оставаться вне детдомов и получать поддержку после них. Среди таких моделей ― наставничество, приемные и замещающие семьи, а также программы для родителей с зависимостями, которые позволяют проходить лечение без разлуки с детьми.
В фильме участвуют представители НКО «Арифметика добра», «Дети наши», «Солнечный город», «Детские деревни SOS» и других организаций. Среди героев — психолог и публицист Александр Асмолов, который объяснит последствия депривации и разлуки с семьей для ребенка.
Центральной героиней стала Светлана Строганова — многодетная приемная мама и программный директор фонда «Дети наши». Через ее историю авторы поднимают тему усыновления подростков и детей с инвалидностью, а также разбирают страхи и барьеры, с которыми сталкиваются потенциальные приемные родители.
В основе ленты ― идея психолога Эрика Эриксона о том, что в раннем детстве у человека формируется базовое доверие или недоверие к миру. Авторы фильма покажут, как отсутствие устойчивой связи со значимым взрослым влияет на дальнейшую жизнь ребенка.
«Наши фильмы всегда про свет и решение, а не про негатив и безысходность. Мы стараемся на примере уже существующих лучших практик решения социальных задач и через судьбу героев показывать возможность изменений к лучшему там, где есть место неравнодушию», ― отметил режиссер Кирилл Косолапов.
Это 11-й фильм из его документального цикла «Другие люди?». Предыдущие картины серии были, в частности, посвящены пожилым и людям с инвалидностью, социальному цирку «Упсала цирк» и инклюзивным мастерским «Простые вещи».