Мультфильм Pixar «Прыгуны» выйдет в «цифре» 28 апреля

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: Pixar

Мультфильм «Прыгуны» студии Pixar получил дату цифрового релиза — он появится на Amazon Prime Video, Apple TV и Fandango at Home 28 апреля. Об этом сообщается на портале When to stream.

По сюжету мультфильма девочка-подросток Мейбл использует изобретение ученых — устройство, которое переносит сознание человека в механического бобра и позволяет общаться с животными. «Это прямо как в „Аватаре“!» — восклицает героиня. Отправившись в дикую природу, она узнает о заговоре против человечества.

Режиссером проекта выступил Дэниел Чонг («Вся правда о медведях»). «Мультфильм будет эмоциональным, искренним и масштабным. Но я хотел, чтобы и комедия была на самом высоком уровне», — говорил он. Мужчина также рассказал, что работа над проектом велась шесть лет.

Позже режиссер поделился, что при работе над экшен-сценами команда равнялась на «Безумного Макса». Чонг рассказал: «В фильме есть по-настоящему безумные экшен-сцены. И мы, безусловно, вдохновлялись фильмом „Безумный Макс: Дорога ярости“. Визуально получилось иначе, но передать ощущение адреналина и смертельной опасности — вот что было для меня самым интересным в работе над этой картиной. Запихнуть этих милых пушистых зверьков в самую ужасную опасность, в какой они только могли оказаться».

Королеву насекомых, объявляющую войну людям, озвучила Мерил Стрип («Дьявол носит Prada»). В проекте также приняли участие Дейв Франко («Одно целое»), Джон Хэмм («Безумцы»), Кэти Наджими («Действуй, сестра»), Пайпер Курда («Американский пирог представляет: Правила для девочек»), а также Эго Нводим и Мелисса Вильясеньор из «Saturday Night Live».

Расскажите друзьям