К выходу «Истории игрушек-5» выпустят «кроксы» в виде сапог Вуди

Crocs анонсировал выход сабо по мотивам мультфильма «История игрушек-5». Коллекция поступит в продажу 16 июня.
На опубликованных фото показали две модели обуви — пару в стиле ковбойских сапог Джесси и сабо с пришельцем с планеты Пицца. Первая модель высокая, нижняя часть сделана из резины, как у классических «кроксов», а верх — наполовину с коровьим принтом, наполовину из джинсы. Вторая пара — зелено-синяя, с тремя глазами спереди и инопланетной антенной на пятке.
Сапоги Джесси обойдутся в 130 долларов, а «кроксы» с инопланетянином — в 70 долларов. В комплекте с обеими парами идут различные джиббитсы — с Баззом Лайтером, Вуди, Джесси, а также значок шерифа и планета.
Премьера «Истории игрушек-5» назначена на 19 июня. Новый фильм, по словам режиссера Эндрю Стэнтона, посвящен «осознанию экзистенциальной проблемы: никто больше по-настоящему не играет в игрушки».
Уже знакомые герои — Вуди, Базз, Джесси и другие — столкнутся с планшетом по имени Лилипад. Ее роль исполнила актриса Грета Ли («Прошлые жизни»). К актерскому составу также присоединился телеведущий Конан О’Брайен, который озвучил Умницу — интерактивную игрушку для приучения детей к горшку.