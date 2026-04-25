Ольга Серябкина воссоединила золотой состав группы Serebro

На сольном концерте Ольги Сербякиной произошел реюнион золотого состава группы Serebro. К певице присоединились на сцене Полина Фаворская и Катя Кищук. 

Вместе артистки исполнили песни «Отпусти меня» и «Я тебя не отдам». 

Серябкина заранее анонсировала, что пригласит на свое шоу участниц разных лет, но до последнего не раскрывала их имена. 

Воссоединение случилось на концерте Серябкиной «Gold», посвященном 20-летию ее карьеры. Выступление прошло на концертной площадке «Москва» в пятницу, 24 апреля. 

Шоу было поделено на три тематических блока, каждый из которых отражает отдельный этап творческого пути артистки: в составе Serebro, период сольного проекта Molyи современный этап творчества.

Еще одним приглашенным гостем стал Коста Лакоста. С ним Серябкина исполнила трек «По улицам».

Серябкина отмечала, что не видит смысла в полноценном воссоединении Serebro. «Я восстанавливаю не группу, а себя в составе — в моменте, в рамках моего большого сольного концерта. Serebro, конечно же, является огромной частью моего творческого пути, большим его отрезком. Невозможно обойти эту страницу стороной. Поэтому я делаю это для поклонников», ― поясняла она.

