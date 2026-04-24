К выходу «Истории игрушек-5» выпустят «кроксы» в виде сапог Вуди
Мультфильм Pixar «Прыгуны» выйдет в «цифре» 28 апреля
Декорации для «Закулисья реальности» заняли почти 3000 квадратных метров
Минцифры добавило «Делимобиль» и «Додо-пиццу» в «белый список»
Майкл Б.Джордан экранизирует видеоигру Battlefield
Фильм «Момент» с Charli XCX получил дату релиза на HBO и HBO Max
Паапа Эссьеду служит Богу и влюбляется в монахиню в трейлере мини-сериала «Падение»
Завершились съемки «Закулисья реальности» — экранизации крипипасты
Маккенна Грейс на первом кадре сериала Netflix по «Скуби-Ду»
Наоми Уоттс сыграет в романтической драме об отношениях Марго Фонтейн и Рудольфа Нуреева
Джейкоб Элорди стал лицом аромата Bleu de Chanel
Кэт Грэм рассказала, что из фильма «Майкл» вырезали сцены с Дайаной Росс
В Норвегии детям до 16 лет запретят пользоваться соцсетями
В Москве оштрафовали мужчину, упавшего на пути в метро
Стюардесса 20 минут укачивала ребенка, чтобы пассажирка отдохнула
Конструктор LEGO по «Проекту „Конец света“» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Александру Сокурову не вручили обещанный приз ММКФ «За вклад в кинематограф»
Песочный человек и другие злодеи в новом промо «Паука-Нуара» с Николасом Кейджем
Джош О’Коннор и Ив Хьюсон в тизере «Дня разоблачения» Стивена Спилберга
В России сняли фильм о проблеме детских домов и практиках, которые помогут от них избавиться
Валерия Гай Германика раскритиковала победу китайского режиссера на ММКФ
Антон Лапенко в тизере хоккейного сериала «Седьмой игрок»
Гитару Ноэла Галлахера из Oasis продали на аукционе за 96 тысяч долларов
ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5%
Луна в лодке и утка из банановых коробок: посмотрите, какие арт-объекты покажут на «Архстоянии»
В Okko вышел сериал «Радар»
У голых землекопов впервые зафиксировали мирную передачу власти
Более половины россиян верят хотя бы в одну теорию заговора

Эмиль Хирш, Кейт Бекинсейл и Фамке Янссен снялись в драмеди «Turnbuckle»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Rodin Eckenroth /Getty Images

Эмиль Хирш («В диких условиях»), Кейт Бекинсейл («Другой мир»), Фамке Янссен («Люди Икс») и Кара Делевинь («Валериан и город тысячи планет») снялись в экшн-драмеди «Turbuckle». Об этом сообщил Deadline.

Съемки прошли в Арканзасе, в том числе в национальном парке Хот‑Спрингс. Сюжет картины держится в секрете, но создатели описывают ее как «мрачно‑комическую южную историю о искуплении, выживании и хаосе в маленьком городке».

В актерский состав вошли Терренс Ховард («Суета и движение») и Эван Росс («Голодные игры»). Последний также выступил продюсером фильма вместе с Грегом Карни. Ленту выпустит их совместная компания Film Mafia Entertainment.

Над проектом работают Деймон Хиллин, Райан Р. Джонсон, Миа Чанг, Мира Пак Ховард, Александр Форд и студия Sprockfellar Pictures. Кастинг курировала компания Freedom United.

В фильме можно будет увидеть, помимо других артистов, Мэси Грэй, Сэма Страйка, Лили Мо Шин, Рэндалла Дж. Бэкона и Таммин Сурсок. Когда лента выйдет на экраны, пока не уточняется.

«Это один из тех редких фильмов, который одновременно кажется опасным и возвышенным. Актерский состав потрясающий, тональность свежая, и мы верим, что „Turnbuckle“ выделится как престижная картина с реальным культурным влиянием», — прокомментировал Росс.

Расскажите друзьям