Мэттью МакКонахи, Педро Паскаль и Остин Батлер сыграют в новом фильме Пак Чхан Ука
В МВД призвали не переходить по ссылкам вне доменной зоны РФ
Ольга Серябкина воссоединила золотой состав группы Serebro
В России пройдет чемпионат по нардам с призовым фондом в 10 млн рублей
Илон Маск выпустил мессенджер XChat
Спин-офф «Пацанов» «Поколение „Ви“» закрыли после двух сезонов
Учитель физкультуры из Китая взял под опеку почти 300 детей
Новая «Мумия» выйдет в мировой кинопрокат на семь месяцев раньше запланированного
Эмиль Хирш, Кейт Бекинсейл и Фамке Янссен снялись в драмеди «Turnbuckle»
Мультфильм Pixar «Прыгуны» выйдет в «цифре» 28 апреля
Декорации для «Закулисья реальности» заняли почти 3000 квадратных метров
Минцифры добавило «Делимобиль» и «Додо-пиццу» в «белый список»
Майкл Б.Джордан экранизирует видеоигру Battlefield
К выходу «Истории игрушек-5» выпустят «кроксы» в виде сапог Вуди
Фильм «Момент» с Charli XCX получил дату релиза на HBO и HBO Max
Паапа Эссьеду служит Богу и влюбляется в монахиню в трейлере мини-сериала «Падение»
Завершились съемки «Закулисья реальности» — экранизации крипипасты
Маккенна Грейс на первом кадре сериала Netflix по «Скуби-Ду»
Наоми Уоттс сыграет в романтической драме об отношениях Марго Фонтейн и Рудольфа Нуреева
Джейкоб Элорди стал лицом аромата Bleu de Chanel
Кэт Грэм рассказала, что из фильма «Майкл» вырезали сцены с Дайаной Росс
В Норвегии детям до 16 лет запретят пользоваться соцсетями
В Москве оштрафовали мужчину, упавшего на пути в метро
Стюардесса 20 минут укачивала ребенка, чтобы пассажирка отдохнула
Конструктор LEGO по «Проекту „Конец света“» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Александру Сокурову не вручили обещанный приз ММКФ «За вклад в кинематограф»
Песочный человек и другие злодеи в новом промо «Паука-Нуара» с Николасом Кейджем
Джош О’Коннор и Ив Хьюсон в тизере «Дня разоблачения» Стивена Спилберга

УрФУ признали вузом с самым большим числом студентов в России

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Dom Fou/Unsplash

Уральский федеральный университет (УрФУ), Высшая школа экономики и МГУ имени Ломоносова возглавили топ-10 крупнейших российских вузов по количеству студентов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

Больше всего людей учится в Уральском федеральном университете (48,5 тыс. человек). На втором месте — Высшая школа экономики (47 тыс.). На третьем МГУ, в котором знания получают более 45 тыc. человек.

В первую пятерку также вошли Казанский (Приволжский) федеральный университет и РУДН. После них в топ-10 рейтинга оказались Донской государственный технический университет, МИРЭА, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, РАНХиГС и Финансовый университет при правительстве РФ.

УрФУ — федеральный университет, который располагается в Екатеринбурге. Создан в 2010–2011 годах после объединения Уральского государственного технического университета имени первого президента России Б.Н.Ельцина и Уральского государственного университета им. А.М.Горького.

Недавно стало известно, что 70% студентов совмещают учебу с работой. 47% работают на постоянной основе. Еще 23% подрабатывают во время каникул или в праздники.

