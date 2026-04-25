УрФУ признали вузом с самым большим числом студентов в России

Уральский федеральный университет (УрФУ), Высшая школа экономики и МГУ имени Ломоносова возглавили топ-10 крупнейших российских вузов по количеству студентов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.



Больше всего людей учится в Уральском федеральном университете (48,5 тыс. человек). На втором месте — Высшая школа экономики (47 тыс.). На третьем МГУ, в котором знания получают более 45 тыc. человек.



В первую пятерку также вошли Казанский (Приволжский) федеральный университет и РУДН. После них в топ-10 рейтинга оказались Донской государственный технический университет, МИРЭА, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, РАНХиГС и Финансовый университет при правительстве РФ.



УрФУ — федеральный университет, который располагается в Екатеринбурге. Создан в 2010–2011 годах после объединения Уральского государственного технического университета имени первого президента России Б.Н.Ельцина и Уральского государственного университета им. А.М.Горького.



Недавно стало известно, что 70% студентов совмещают учебу с работой. 47% работают на постоянной основе. Еще 23% подрабатывают во время каникул или в праздники.