Исследование: 70% студентов совмещают учебу с работой

При этом лишь каждый третий студент работает по специальности. Остальные две трети при выборе занятости ориентируются в первую очередь на удобный график и уровень дохода. «Студенты старших курсов чаще всего работают в областях, связанных с их будущей профессией. Часть из них получает предложения о работе в ходе прохождения практики, часть ищет подработку в сфере будущей профессии, так как нарабатывает опыт, который позволит быстрее трудоустроиться после окончания вуза и адаптироваться в профессиональном плане», — поясняется в отчете РГСУ.