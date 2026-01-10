Дом детства Дэвида Боуи отреставрируют и откроют для публики
Мексиканский университет запустил дипломный курс по психоанализу «Евангелиона»

Фото: TV Tokyo

Университет Лондона в Мексике представил дипломный курс по психоанализу и киноанализу на основе культового аниме «Евангелион».

Курс рассчитан на 7 месяцев и будет изучать сериал через призму теорий Фрейда, Юнга и Лакана. Программа состоит из пяти модулей, которые охватывают:

  • историю аниме и место «Евангелиона» в японской культуре,
  • анализ персонажей и проблематики самоидентификации,
  • визуальный символизм и повествование,
  • темы тревоги, травмы и защитных механизмов,
  • роль зрителя и его взаимодействие с произведением.

Стоимость обучения составляет около 60 долларов в месяц. Курс ориентирован не только на поклонников аниме, но и на студентов и специалистов в области кино, психологии, литературы и коммуникаций.

Создатель «Евангелиона» Хидэаки Анно неоднократно отмечал влияние психоанализа на свое творчество, что выразилось в глубокой проработке персонажей. 

