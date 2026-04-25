Павел Дуров опубликовал второй трек под псевдонимом «Дурикович»

Его название — «Эх, ВПНы Верные». Композиция создана с помощью ИИ. «Пора признать, что мой любимый жанр — военные марши», — написал Дуров.



В треке есть слова:

В восемнадцатом годе встал я под знамя

В девятнадцатом был я в строю

Двадцатый встретил с прокси-конями

Бил поклоны айпишнику моему

Думал, отвоевали, думал, отдых, банька

Внуки, удочка, чаек на меду

А в 2026-м — ну-ка встань-ка!

Сапоги натягивай, дед, я иду, о-о



Позднее он также опубликовал «имперскую версию трека». Ранее Дуров выпустил под творческим псевдонимом Дурикович шансон-композицию «Свой живой интернет». В нем были слова: «Там, где резали вход, мы нашли свой обход / У подъезда у нас говорят про VPN / Малый, бабка, сосед — все теперь не боятся / Если режут им свет, значит будем пробиваться».