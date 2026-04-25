Тим Кук назвал Apple Maps своей первой большой ошибкой на посту главы компании

Генеральный директор Apple Тим Кук назвал запуск Apple Maps на iPhone в 2012 году первой большой ошибкой на своем посту. Об этом сообщает Bloomberg.



Приложение не работало должным образом в большинстве стран мира и рекомендовало пользователям неверные маршруты. Оно значительно уступало по удобству сервису от Google, пишет Bloomberg. «Продукт не был готов», — сказал Кук на встрече со своим недавно назначенным преемником Джоном Тернусом. Запуск в итоге привел к увольнению руководителя отдела программного обеспечения Скотта Форстолла.



Среди успехов компании Кук особенно отметил Apple Watch. Когда часы были представлены в 2014 году, в них была функция мониторинга сердечного ритма. С тех пор компания добавила множество других — например, обнаружение гипертонии. Кук рассказал, что пользователи часто пишут ему, что умные часы от спасли им жизни.



Недавно стало известно, что Тим Кук покинет пост главы Apple после почти 15-летнего руководства. Компания Apple объявила, что Джон Тернус станет ее новым генеральным директором с 1 сентября 2026 года

