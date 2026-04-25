Шарлиз Терон забралась на билборд в Нью-Йорке

Актриса Шарлиз Терон взобралась один из небоскребов на Таймс-сквер, чтобы прорекламировать свой предстоящий фильм «Вершина». Об этом пишет Page Six.
Во время необычного промо актриса карабкалась на инсталляцию в виде каменной стены. «„Вершина“ уже на Netflix, ублюдки. Не заставляйте меня забираться на билборд на Таймс-Сквер просто так» — крикнула она горожанам, намекнув, что они должны посмотреть картину.
«Вершина» — триллер режиссера Бальтасара Кормакура по сценарию Джереми Роббинса. Главные роли в фильме исполнили Шарлиз Терон, Тэрон Эджертон и Эрик Бана. Премьера на Netflix cостоялась 24 апреля.
По сюжету женщина-скалолаз Саша приехала в горный национальный парк в Австралии, чтобы прийти в себя после смерти мужа. Она обнаруживает, что ее стал преcледовать неадекватный мужчина.
Недавно Шарлиз Терон раскритиковала Тимоти Шаламе, который в марте поделился мнением, что до балета и оперы «никому нет дела». Она обратила внимание, что самому актеру угрожает перспектива быть замененным ИИ.