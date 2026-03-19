Алиша Кис спродюсирует документальный фильм о фотожурналисте Кваме Братвейте

Вышел первый трейлер «Дикой лошади» — нового фильма Мартина МакДоны
Райан Гослинг рассказал о своей инди-группе Dead Man’s Bones: «Мы играли в церквях и синагогах»
Кевин Спейси урегулировал во внесудебном порядке иски трех мужчин, обвинявших его в насилии
Элла Пернелл снимется с Николасом Галицином в триллере «Возвращение Стэнли Этвелла»
HBO продлил документальный сериал «Соседи» на второй сезон
На Rutube появится раздел с микродрамами
Звезда «Властелина Колец» Элайджа Вуд только сейчас начал читать Толкина
Финляндия снова стала самой счастливой страной мира
Женщина отсудила 23 тыс. фунтов стерлингов у начальника, который называл ее Картошкой
Киану Ривз пять лет продюсировал фильм школьницы о шахматах
Золотое кольцо ежегодно посещают 27 миллионов туристов
В Московской области все еще действуют ограничения на массовые мероприятия из‑за ковида
«М.Видео» запустила продажу одежды на своем маркет­плейсе
Placebo перезапишут дебютный альбом 1996 года и отправятся в юбилейный тур
Radiohead отправятся в тур в 2027 году и дадут по 20 концертов на каждом континенте
GJO.E представил новую коллекцию с японской эстетикой
Для школьников 1–4-х классов введут внеурочный курс «Моя семья»
На Патриках установили таксофон
В этом году московские загсы продлят время работы в «красивые» даты
Моргенштерн* снимет фильм про себя
Синоптики: аномально теплая и сухая погода продержится в Москве до конца марта
Прогулка с кофе навынос стала самым популярным форматом свидания по результатам опроса среди россиян
В Красноярском крае косуля выбила окно и забралась в квартиру пенсионера
Lorde хочет начать с чистого листа после того, как ее 17-летний контракт с лейблом закончился
На Чукотке началась самая протяженная гонка на оленьих упряжках
Элайджа Вуд выступит с DJ-сетом в честь 25-летия первого фильма «Властелин Колец»
Смолов признал вину по делу о драке в «Кофемании» и выплатил потерпевшему миллион рублей
Таннер Хаген, Эбби Райдер Фортсон и Максвелл Дженкинс получили главные роли в сериале по «Скуби-Ду»

Алиша Кис спродюсирует документальный фильм о фотожурналисте Кваме Братвейте

Фото: aliciakeys

Американская певица Алиша Кис спродюсирует документальный фильм «Black Is Beautiful: The Kwame Brathwaite Story» («Черный значит красивый: История Кваме Братвейте»). Об этом сообщил Deadline.

Лента расскажет о фотожурналисте и активисте Кваме Братвейте, стоявшем у истоков движения Black Is Beautiful. Оно изменило визуальную культуру и представление об идентичности афроамериканцев.

Братвейт начал работать в Гарлеме в 1950-х годах и продолжал вплоть до своей смерти в 2023 году. За свою жизнь он сделал полмиллиона снимков — портретов обычных людей на улицах города и звезд первой величины.

В объектив Братвейта попадали Стиви Уандер, Мохаммед Али, Марвин Гэй, Нина Симон и группа Jackson Five. Фотограф запечатлел ключевые моменты истории последних шести десятилетий в моде, музыке, искусстве и социальной жизни.

Кис будет работать над документальной картиной о Братвейте вместе со своим мужем, музыкантом Кассимом Дином, известным под псевдонимом Swizz Beatz. Проект реализуют компании Wayfarer Studios, Misfits Entertainment и Mediawan.

Исполнительными продюсерами фильма выступят также Джейми Хит, Энди Райдер, Робинн Братвейт, Кваме С.Братвейт, Робин Бронк. Продюсерами будут Эндрю Калоф, Джоанна Ботенг, Иэн Боноте и Лиззи Джилетт.

