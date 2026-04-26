Дональда Трампа эвакуировали с торжественного ужина в Вашингтоне после стрельбы

На ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в гостинице Washington Hilton, на котором присутствовал Дональд Трамп, произошла стрельба. После звуков выстрелов президента США и других сотрудников эвакуировали, пишет The Guardian.
Стрелком оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния. Он ранил агента Секретной службы США, его доставили в больницу. Стрелявшего задержали, завтра он предстанет перед судом.
Позже Трамп выступил перед журналистами. Он рассказал, что силовика спас бронежилет, он находится в стабильном состоянии. Президент пообещал, что прием корреспондентов Белого дома перенесут. Сейчас изучается жилье стрелка, которого американский лидер назвал его «больным, очень больным человеком».
Трамп также отметил, что инцидент привел к одной хорошей вещи — все в зале почувствовали себя единым коллективом: и политики, и журналисты, которые сильно критикуют Трампа. «Мы должны разрешить наши разногласия. Скажу так: среди вас были республиканцы, демократы, независимые, консерваторы, либералы», — отметил он.
В июле 2024 года в городе Батлер в штате Пенсильвания было совершено первое покушение на Дональда Трампа. Он выступал перед поклонниками, как вдруг стали раздаваться выстрелы. Одна из пуль попала политику в ухо, он сразу упал на пол и был накрыт агентами Секретной службы, а позже доставлен в больницу. В результате случившегося скончался один человек, еще двое тяжело ранены.
Позже еще одного местного жителя остановили на контрольно-пропускном пункте полиции при попытке въехать на митинг с фальшивым пропуском для прессы. При нем были дробовик, заряженный пистолет и магазин повышенной емкости.