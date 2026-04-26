Маккенна Грейс показала укладку Дафны для нового сериала по «Скуби-Ду»
Вышел первый тизер второй части игры Alien: Isolation
Создатели «Дьявол носит Prada 2» думали о камео Адриана Гренье — но не успели из‑за плотного графика
Работа над экранизацией игры Watch Dogs еще не завершена
В Афинах вводят меры по борьбе с наплывом туристов
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 мая
Режиссер «Зоны интересов» снял короткометражку для Gucci
В Румынии ввели пожизненный срок за умышленное убийство женщин
В Эстонии впервые прошли соревнования по поросячьему визгу
Съемки второго сезона сериала «Чужой: Земля» начнутся уже летом
Энсон Маунт в первом тизере-трейлере четвертого сезона сериала «Звездный путь: Странные новые миры»
Вышел новый трейлер «Паука-Нуара» с Николасом Кейджем
Уиллем Дефо в новом трейлере «Вечеринки в честь дня рождения»
Дональда Трампа эвакуировали с торжественного ужина в Вашингтоне после стрельбы
Шарлиз Терон забралась на билборд в Нью-Йорке
Алиша Кис рассказала, что женщинам трудно пробиться в музыкальную индустрию
В Турции нашли мраморную статую Афины
Тим Кук назвал Apple Maps своей первой большой ошибкой на посту главы компании
В «Яндекс Переводчике» появился чеченский язык
Павел Дуров опубликовал второй трек под псевдонимом Дурикович
Instagram* начал тестировать приложение для обмена исчезающими фотографиями
Харуки Мураками впервые выпустит роман с женщиной в качестве главной героини
Хелена Бонэм-Картер покинула каст «Белого лотоса». Ее роль перепишут
Чипсы Lay’s стали самым продаваемым продуктом в России в 2025 году
15-летний кролик попал в Книгу рекордов Гиннесса
В МВД призвали не переходить по ссылкам вне доменной зоны РФ
Ольга Серябкина воссоединила золотой состав группы Serebro
УрФУ признали вузом с самым большим числом студентов в России

«Майкл» показал самый удачный старт в истории байопиков

Фото: Lionsgate

Фильм-биография Майкла Джексона «Майкл» за первый уик-энд заработал 97 млн долларов в США и 217 млн долларов по всему миру, сообщает Variety. Это лучший в истории результат среди байопиков.

Предыдущий рекорд принадлежал фильму «Голос улиц» об истории группы N.W.A. — 60 млн долларов в первый уик-энд. Для сравнения: «Богемская рапсодия» о группе Queen и ее солисте Фредди Меркьюри начала с 51 мдн долларов внутри страны.

В российский прокат «Майкла» выпустит «Вольга» 28 мая. Главную роль исполнил племянник короля поп-музыки — Джаафар Джексон. В актерский состав также вошли Колман Доминго («Синг-Синг»), Ниа Лонг («Лов Джоунс»), Майлс Теллер («Одержимость») и Лора Хэрриер («Человек-паук: Возвращение домой»). 

Режиссером картины выступил Антуан Фукуа, известный по фильмам «Великий уравнитель» и «Тренировочный день». Сценарий к ленте написал трехкратный номинант на «Оскар» Джон Логан.

Колман Доминго, играющий отца артиста Джо Джексона, поделился впечатлениями о перевоплощении Джаафара в Майкла: «Когда я увидел его на репетиции, у меня просто дух перехватило. Есть что‑то божественное в том, как Джаафар перевоплощается в своего покойного дядю. Его талант и воплощение образа Майкла просто на другом уровне».

