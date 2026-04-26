Энсон Маунт в первом тизере-трейлере четвертого сезона сериала «Звездный путь: Странные новые миры»

Paramount+ представил первый тизер-трейлер четвертого сезона сериала «Звездный путь: Странные новые миры». Премьера состоится 23 июля.
Сериал рассказывает о путешествиях капитана Кристофера Пайка и экипажа USS Энтерпрайз (NCC-1701) за несколько лет до событий, описанных в «Звездном пути: Оригинальный сериал». К своим ролям вернулись Энсон Маунт (Кристофер Пайк), Итан Пек (Спок), Джесс Буш (Кристина Чапел), Кристина Чонг (Ла Нуньен-Сингх), Селия Роуз Гудинг (Ниота Ухура), Мелисса Навиа (Эрик Ортегас), Бабс Олусанмокун (Джозеф МʼБенга), Ребекка Ромейн (Уна Чин-Райли), Мартин Куинн (Монтгомери Скотт), Пол Уэсли (Джеймс Т.Кирк), Эдриан Холмс (Роберт Эйприл), Дэн Джиннотт (Джордж Сэмюэл Кирк).
В четвертом сезоне будет 10 серий. Сериал уже продлили на пятый сезон, он станет для шоу последним и будет состоять из шести эпизодов.
«Звездный путь: Странные новые миры» выходит с 2022 года и получает высокие оценки от зрителей: его рейтинг на IMDb — 8,3 балла. Премьера третьего сезона состоялась 17 июля.