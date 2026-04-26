Режиссер «Зоны интересов» снял короткометражку для Gucci

«Глейзер специально не показывает жертв холокоста (мы видим только дым печей), а показывает людей (хотя непонятно, можно ли назвать их людьми), которые пытаются возвести „райский сад“ посреди настоящего ада. А поскольку Глейзер не логоцентричный режиссер, словам он предпочитает силу изображения. В этом смысле его „Зона интересов“ — чистое кино, потому что оно разговаривает со зрителями исключительно на языке оседающих в памяти образов», ― отмечалкинокритик «Афиши Daily» Евгений Ткачев.