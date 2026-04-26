Режиссер «Зоны интересов» снял короткометражку для Gucci

Джонатан Глейзер, известный по фильмам «Зона интересов» и «Побудь в моей шкуре», создал короткометражный фильм для Gucci.
Двухминутное видео разворачивается в мотеле под светом полной луны. Как пишет сам модный дом, «картина балансирует на грани реального и сюрреалистического: люди пересекаются, чтобы вместе отправиться в новое приключение».
Персонажи просыпаются в мотеле, их фигуры освещены софитами. Они облачаются в наряды Gucci, выходят на ночную прогулку — а затем взлетают на автомобиле к луне.
«Зона интересов» вышла в российский прокат в мае 2025 года. Это история семьи коменданта Освенцима Рудольфа Хесса: вместе с супругой и детьми он живет в роскошном доме, стоящем у стен концлагеря. Единственное, что нарушает идиллию, — это клубы дыма из крематория, крики жертв, стрельба и лай собак. При этом Хессы всегда рады гостям и не устают хвастаться своим домом и участком.
«Глейзер специально не показывает жертв холокоста (мы видим только дым печей), а показывает людей (хотя непонятно, можно ли назвать их людьми), которые пытаются возвести „райский сад“ посреди настоящего ада. А поскольку Глейзер не логоцентричный режиссер, словам он предпочитает силу изображения. В этом смысле его „Зона интересов“ — чистое кино, потому что оно разговаривает со зрителями исключительно на языке оседающих в памяти образов», ― отмечалкинокритик «Афиши Daily» Евгений Ткачев.
«Зона интересов» получила Гран-при Каннского кинофестиваля и две премии «Оскар» — за лучший международный фильм и лучший звук. В главных ролях Сандра Хюллер («Анатомия падения», «Тони Эрдманн») и Кристиан Фридель («Белый лотос», «Белая лента»).