Адам Скотт рассказал, что уже знает концовку «Разделения»
«Мегаполис» и Антоха MC устроят концерт прямо в поезде в поддержку «Ночлежки»
Музей транспорта Москвы откроет выставку об авторынках 1990-х
На машину Славы Марлоу упало дерево из‑за снегопада в Москве
В Ярославле нашли серебряную копейку времен Ивана Грозного
У спин-оффа «Теории большого взрыва» появился постер в стиле комикса
В Италии начались съемки нового фильма Аличе Рорвахер
На таможне изъяли четырех какаду Бэнкса и передали в Московский зоопарк
«Лэтуаль» закроет 150 магазинов в 2026 году
«Супер Марио: Галактическое кино» выйдет в «цифре» 5 мая
Художник по костюмам «Дьявол носит Prada» назвала свой любимый образ главной героини
Второй сезон «Оно. Добро пожаловать в Дерри» будет посвящен банде Брэдли — группе грабителей банков
Появились первые кадры спин-оффа «Теории большого взрыва» — «Стюарт Блум не смог спасти вселенную»
В Воронцовском парке прошел парад французских бульдогов
В Москве снова выпал снег. Падают деревья, транспорт стоит. Делимся кадрами стихии
Цена на фисташки достигла максимума с 2018 года — все из‑за войны на Ближнем Востоке
С 2027 года детские пособия будут назначать только спустя 5 лет после получения гражданства РФ
«Майкл» показал самый удачный старт в истории байопиков
Вышел первый тизер второй части игры Alien: Isolation
Создатели «Дьявол носит Prada-2» думали о камео Адриана Греньера, но не успели из‑за графика
Работа над экранизацией игры Watch Dogs еще не завершена
В Афинах вводят меры по борьбе с наплывом туристов
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 мая
Маккенна Грейс показала укладку Дафны для нового сериала по «Скуби-Ду»
Режиссер «Зоны интересов» снял короткометражку для Gucci
В Румынии ввели пожизненный срок за умышленное убийство женщин
В Эстонии впервые прошли соревнования по поросячьему визгу
Съемки второго сезона сериала «Чужой: Земля» начнутся уже летом

Снег в Москве вошел в тройку самых поздних с начала века

Афиша Daily
Фото: агентство «Москва»

Снегопад в Москве 27 апреля стал одним из самых поздних в столице с начала 2000-х годов, пишет РБК.

На метеостанции МГУ высота сугробов достигла 14 сантиметров, на ВДНХ — 12 сантиметров, а на Балчуге и в Тушино — 10 сантиметров. Ожидается, что в течение дня выпадет 19 миллиметров осадков, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как следует из данных архива Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации — Мирового центра данных (ВНИИГМИ-МЦД), в XXI веке самый поздний снег в столице появлялся в период с начала марта по середину мая. В 2017 году он выпал 12 мая, в 2024 году — 9 мая. В пятерку также входят 2009 год (тогда такие осадки выпали 21 апреля) и 2005-й (20 апреля).

27 апреля на Москву вновь обрушился снегопад. В городе также наблюдаются гололедица и сильный ветер. Из-за стихии на дорогах образовались пробки, затруднено движение общественного транспорта и поездов, во Внуково задерживаются авиарейсы. Сервисы аренды самокатов и велосипедов временно приостановили работу.

