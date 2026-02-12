Apple подтвердила, что у «Разделения» будет четыре сезона и, возможно, спин-оффы

Компания Apple объявила, сериал «Разделение» рассчитан на четыре сезона. Студия также рассматривает возможность расширения вселенной шоу: в разработке могут оказаться приквел, спин-оффы или иностранные адаптации. Об этом сообщает Deadline.
В марте 2025 года сериал был продлен на третий сезон. Apple рассчитывает запустить его в производство летом. Однако сроки остаются предварительными, а сценарии все еще находятся в работе. На настоящий момент готовы сценарии шести эпизодов из семи.
Как сообщает источник Deadline, в конце прошлого года Apple выкупила все интеллектуальные права на «Разделение» у компании Fifth Season. Сумма сделки составила чуть менее 70 млн долларов. Если первые два сезона продюсировала внешняя студия, то над следующими будет работать внутреннее подразделение Apple Studios. Fifth Season сохранит за собой роль исполнительного продюсера.
В настоящий момент идет работа над вторым сезоном сериала «Мистер и миссис Смит». Недавно стало известно, что его шоураннером станет Анна Оуян Мёнх, работавшая в том числе над «Разделением».
Мёнх будет сценаристом и исполнительным продюсером продолжения. Главные роли в проекте исполнят Марк Эйдельштейн («Анора») и Софи Тэтчер («Шершни»). Оптимальным сроком запуска съемок называют весну или лето 2026 года. Съемочный процесс решили перенести из Нью-Йорка в Лос-Анджелес.