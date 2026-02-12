Apple подтвердила, что у «Разделения» будет четыре сезона и, возможно, спин-оффы

Как сообщает источник Deadline, в конце прошлого года Apple выкупила все интеллектуальные права на «Разделение» у компании Fifth Season. Сумма сделки составила чуть менее 70 млн долларов. Если первые два сезона продюсировала внешняя студия, то над следующими будет работать внутреннее подразделение Apple Studios. Fifth Season сохранит за собой роль исполнительного продюсера.