Шоураннером второго сезона «Мистер и миссис Смит» станет Анна Оуян Менч, работавшая над сериалами «Разделение» и «Грызня». Об этом сообщил Deadline.
Работу над первым сезоном возглавляла Франческа Слоан, которая была соавтором проекта вместе с Дональдом Гловером. Cлоан собиралась вернуться в шоу, но планы изменил ее переход из Amazon MGM Studios в HBO.
Менч будет сценаристом и исполнительным продюсером продожения сериала. Главные роли в проекте исполнят Марк Эдельштейн («Анора») и Софи Тэтчер («Шершни»). Гловер предположительно не появится на экране, но он по-прежнему остается вовлечен в творческий процесс.
Продюсеры New Regency и Amazon MGM Studios в ближайшие месяцы определят новую дату начала съемок. Производство второго сезона отложили ранее из‑за сложностей с кастингом.
Оптимальным сроком запуска съемок называют весну или лето 2026 года. Съемочный процесс решили перенести из Нью-Йорка в Лос-Анджелес.
Оригинальный сериал — переосмысление одноимённого фильма New Regency 2005 года. В первом сезоне два одиноких незнакомца (Гловер и Майя Эрскин) вынуждены изображать супружескую пару, начиная карьеру шпионов под новыми именами — Джон и Джейн Смит.