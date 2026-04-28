Россияне активно бронируют билеты в Азию на майские праздники

Перед майскими праздниками жители России увеличили активность на сайтах авиакомпаний и агрегаторах. Как сообщают «Мегафон» и сервис «Купибилет», почти 40% бронирований приходится на страны Азии.
В начале апреля трафик на агрегаторах вырос в пять раз по сравнению с началом года. Во второй половине месяца количество запросов превысило среднесуточные показатели апреля на 22%.
Наиболее активно билеты ищут в Москве, Петербурге, Дагестане, Чечне, Самарской и Свердловской областях, Татарстане, Приморье, Башкортостане и Якутии.
Самым популярным внутренним направлением стал Калининград. В тройку лидеров также вошли Сочи и Минеральные Воды. Среди зарубежных направлений фаворит — Стамбул, за ним следуют Анталья и вьетнамский Нячанг.
На Азию приходится 37% всех броней. Помимо Вьетнама, россияне активно рассматривают перелеты в Токио, Шанхай и Пекин. Самый дорогой билет был куплен на рейс в Токио: 89 тыс. рублей в одну сторону. Самыми бюджетными вариантами стали перелеты в Петербург и Казань (около 9000 рублей).