Россияне активно бронируют билеты в Азию на майские праздники

Вышел тизер четвертого сезона «Теда Лассо»
16 мая на Воробьевых горах пройдет мотофестиваль
Смотрим локализованный трейлер «Приглашения» с Оливией Уайлд. Премьера в РФ — 9 июля
Софи Тэтчер и Джо Элвин снимутся в экшн-триллере о ведьмах «Кавендиш»
Умерла психолог и писательница Эдит Эгер — узница концлагеря и автор бестселлера «Выбор»
Okko покажет полуфиналы Лиги чемпионов с аудиодорожками для болельщиков разных команд
Парковка на улицах Москвы 1, 2, 9 и 11 мая будет бесплатной
На фестивале Stereoleto выступят Найк Борзов, «Гудтаймс» и «Буерак»
Павел Прилучный и Кристина Асмус в новом трейлере «Холопа-3»
Сервис Flowwow в мае откроет первый офлайн-магазин
Ромком «The Catch» с Эммой Стоун и Крисом Пайном выйдет в мае 2027 года
«Это не концерт»: танцующие фанаты Майкла Джексона бесят других зрителей в кинотеатрах
Энн Хэтэуэй и Дакота Джонсон на первых кадрах «Истины»
Сабрина Карпентер и Мадонна выпустят совместный трек «Bring Your Love»
150 тыс. печений савоярди и 20 тыс. яиц: в Лондоне побили мировой рекорд по длине тирамису
«Вкусвилл» запустил AI-бот, который подбирает для продуктов альтернативу с чистым составом
Леди Гага и Doechii выпустили клип на «Runway» — саундтрек фильма «Дьявол носит Prada 2»
Число загрузок VPN-приложений в России выросло в 14 раз за год
Тейлор Свифт подала заявку на регистрацию товарного знака, чтобы защитить свой голос и образ от ИИ
Джеймс Ганн подтвердил, что фильм «The Authority» отложен на неопределенный срок
Fortnite вернет деньги игрокам за коллаборацию с D4vd после обвинения музыканта в убийстве
Паапа Эссьеду и Хадсон Уильямс снимутся в триллере «Тиран»
У фигуриста Дмитрия Алиева обнаружили туберкулез. Он прошел курс химиотерапии
Sony снимет кроссовер «Джанго» и «Зорро» по комиксу Квентина Тарантино
На Шри-Ланке задержали 22 монахов со 110 килограммами наркотиков
Расширение с пухлым рыжим котом не даст вам слишком долго залипать в соцсетях
Россияне потратили 4 млрд рублей на интимные товары за первый квартал 2026 года
Россияне стали чаще регистрировать поездки на электросамокатах по SMS из‑за отключений интернета

Россияне активно бронируют билеты в Азию на майские праздники

Афиша Daily
Фото: Christian Joudrey on Unsplash

Перед майскими праздниками жители России увеличили активность на сайтах авиакомпаний и агрегаторах. Как сообщают «Мегафон» и сервис «Купибилет», почти 40% бронирований приходится на страны Азии.

В начале апреля трафик на агрегаторах вырос в пять раз по сравнению с началом года. Во второй половине месяца количество запросов превысило среднесуточные показатели апреля на 22%.

Наиболее активно билеты ищут в Москве, Петербурге, Дагестане, Чечне, Самарской и Свердловской областях, Татарстане, Приморье, Башкортостане и Якутии.

Самым популярным внутренним направлением стал Калининград. В тройку лидеров также вошли Сочи и Минеральные Воды. Среди зарубежных направлений фаворит — Стамбул, за ним следуют Анталья и вьетнамский Нячанг.

На Азию приходится 37% всех броней. Помимо Вьетнама, россияне активно рассматривают перелеты в Токио, Шанхай и Пекин. Самый дорогой билет был куплен на рейс в Токио: 89 тыс. рублей в одну сторону. Самыми бюджетными вариантами стали перелеты в Петербург и Казань (около 9000 рублей).

