«Супер Марио: Галактическое кино» стал самым кассовым фильмом 2026 года

Фильм «Супер Марио: Галактическое кино» собрал в третий уик-энд 35 млн долларов — теперь общие мировые сборы в 747 млн сделали картину самой кассовой в 2026 году. Об этом сообщает Deadline.
Прежде самым кассовым фильмом 2026 года считался «Пегас-3» — китайская спортивная комедия. Он сместился на второе место. На третьем — «Проект „Конец света“» с общими сборами 285 млн долларов.
Ранее «Супер Марио: Галактическое кино» поставил другой рекорд: фильм собрал 34 млн долларов в первый день проката. Это лучший результат среди всех проектов 2026 года. Он обошел даже «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом, заработавший 33,1 млн долларов в первый день.
По сюжету Марио и Луиджи находят динозаврика Йоши и быстро становятся с ним друзьями. Команда вместе с принцессой Пич и грибом Тоадом отправляется за приключениями в открытый космос, где им предстоит противостоять Боузеру-младшему.
К озвучке вернулся состав первого фильма: Крис Пратт (Марио), Аня Тейлор-Джой (принцесса Пич), Чарли Дей (Луиджи), Джек Блэк (Боузер), Киган-Майкл Ки (Тоад) и Кевин Майкл Ричардсон (Камек). Среди новых героев — Фокс МакКлауд, которого озвучил Глен Пауэлл.