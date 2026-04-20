«Супер Марио: Галактическое кино» стал самым кассовым фильмом 2026 года

В петербургском ботсаду запретили пить саке под сакурой
Павел Дуров сравнил свое уголовное преследование во Франции с орденом Почетного легиона
Три набора LEGO выйдут по мотивам нового «Человека-паука»
Филолог: слова «аннулировать» и «масштаб» стали самыми сложными в «Тотальном диктанте»
Синоптики: перед майскими праздниками в Москве ожидаются снег и ледяные дожди
Скончалась звезда «Багровых рек» Надя Фарес
В Германии уничтожили около 3000 кабанов, пораженных радиацией
Умер один из основателей группы «Митьки» Владимир Шинкарев
В Ростове-на-Дону тигр прыгнул в зрительный зал во время выступления в цирке
В Австрии, Чехии и Словакии в детском питании Hipp обнаружили крысиный яд
Автор «Дивергента» выпустит новую книгу серии в октябре
«Тебя заменит ИИ через 10 лет»: Шарлиз Терон ответила на заявление Тимоте Шаламе о балете и опере
Китайская компания запатентовала туалет, встроенный в сиденье авто
Гуманоидный робот выиграл полумарафон в Китае, побив мировой рекорд среди людей
Актер из театра «Фэст» Владислав Бенграф и его жена Евгения убили друг друга во время ссоры
Джастин Бибер спел песню для Билли Айлиш на сцене Coachella
Женщина, выпившая в круизе 14 шотов текилы, отсудила 250 тыс. долларов за чрезмерное обслуживание
Институт стекла в московском районе Лефортово превратят в новый деловой центр
Просмотр тиктоков с фастфудом может помогать сдерживать голод
Жилет пассажирки «Титаника» ушел с молотка за 900 тыс. долларов
У триллера «The Caretaker» с Сидни Суини появился режиссер
Австралиец стал дедушкой в 91 год и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Мужчина с кошкой несколько дней дрейфовали в море. Их подобрал круизный лайнер
Японец получил срок за публикацию спойлеров к аниме и фильмам
Энн Хэтэуэй заявила, что на съемках «Матери Марии» происходили «странные явления»
Чайки помогли футбольной команде защитить ворота
В Москве у пользователей каршеринга начали проверять реакцию перед поездкой
Дилан Спраус задержал мужчину, проникшего на территорию его дома. Актер наставил на него пистолет

«Супер Марио: Галактическое кино» стал самым кассовым фильмом 2026 года

Иллюстрация: Nintendo, Universal

Фильм «Супер Марио: Галактическое кино» собрал в третий уик-энд 35 млн долларов — теперь общие мировые сборы в 747 млн сделали картину самой кассовой в 2026 году. Об этом сообщает Deadline.

Прежде самым кассовым фильмом 2026 года считался «Пегас-3» — китайская спортивная комедия. Он сместился на второе место. На третьем — «Проект „Конец света“» с общими сборами 285 млн долларов.

Ранее «Супер Марио: Галактическое кино» поставил другой рекорд: фильм собрал 34 млн долларов в первый день проката. Это лучший результат среди всех проектов 2026 года. Он обошел даже «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом, заработавший 33,1 млн долларов в первый день.

По сюжету Марио и Луиджи находят динозаврика Йоши и быстро становятся с ним друзьями. Команда вместе с принцессой Пич и грибом Тоадом отправляется за приключениями в открытый космос, где им предстоит противостоять Боузеру-младшему.

К озвучке вернулся состав первого фильма: Крис Пратт (Марио), Аня Тейлор-Джой (принцесса Пич), Чарли Дей (Луиджи), Джек Блэк (Боузер), Киган-Майкл Ки (Тоад) и Кевин Майкл Ричардсон (Камек). Среди новых героев — Фокс МакКлауд, которого озвучил Глен Пауэлл.

