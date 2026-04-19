Гуманоидный робот выиграл полумарафон в Китае, побив мировой рекорд среди людей

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

В Пекине прошел полумарафон среди роботов ― один из них пробежал дистанцию быстрее действующего мирового рекорда. Об этом сообщает Associated Press.

Гуманоид от китайского производителя смартфонов Honor, занявший первое место, преодолел 21 километр за 50 минут 26 секунд. Это превосходит результат мирового рекордсмена среди людей ― угандийца Джейкоба Киплимо, который в марте пробежал ту же дистанцию примерно за 57 минут на шоссейном забеге в Лиссабоне.

Нынешний полумарафон стал заметным шагом вперед по сравнению с прошлогодним. Тогда результат робота-победителя составил 2 часа 40 минут, причем за время прохождения трассы ему трижды пришлось менять батарею. 

Однако соревнование, которое проходило параллельно с забегом для людей, не обошлось без заминок: один робот упал прямо на старте, другой врезался в ограждение.

Всего в полумарафоне приняли участие более 100 человекоподобных роботов и около 12 тыс. бегунов-людей. Второе и третье место среди машин также заняли гуманоиды от Honor.

Инженер по тестовой разработке Honor Ду Сяоди сказал, что команда довольна результатом. По его словам, конструкция робота создавалась по образцу выдающихся спортсменов-людей: у него длинные ноги — около 95 сантиметров — и мощная система жидкостного охлаждения, в значительной степени разработанная внутри компании. 

В Honor надеются, что технологиям, использованным в их гуманоиде, найдут применение и в промышленности. 

