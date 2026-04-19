Гуманоидный робот выиграл полумарафон в Китае, побив мировой рекорд среди людей

Гуманоид от китайского производителя смартфонов Honor, занявший первое место, преодолел 21 километр за 50 минут 26 секунд. Это превосходит результат мирового рекордсмена среди людей ― угандийца Джейкоба Киплимо, который в марте пробежал ту же дистанцию примерно за 57 минут на шоссейном забеге в Лиссабоне.