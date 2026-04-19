Актер из театра «Фэст» Владислав Бенграф и его жена Евгения убили друг друга во время ссоры

Фото: _bengraf_

Тела супружеской пары с колото-резаными ранами груди и шеи нашли в квартире в Мытищах после того, как соседи слышали из-за стен крики. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета (СК) России.

Муж и жена поссорились из-за желания женщины развестись», уточнила прокуратура Подмосковья. Ведомство возбудило уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Криминалисты изъяли ножи во время обследования квартиры. Назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.

По данным «Рен ТВ» и Shot, погибшие — актер театра «Фэст» 28-летний Владислав Бенграф и его 23-летняя жена Евгения. В ходе ссоры мужчина ударил жену ножом в шею и грудь, после чего она ранила его ножом в шею. Оба в результате этого скончались на месте.

Владислав Бенграф входил в актерский состав мытищинского театра «Фэст». Одна из его последних ролей — маркиз в спектакле «Сирано де Бержерак». Его жена руководила гримерным цехом в этом же театре.

