В петербургском ботсаду запретили пить саке под сакурой

Администрация Ботанического сада Петра Великого в Петербурге запретила посетителям пить саке под сакурой, как это привыкли делать японцы. Об этом говорится в статье на сайте ботсада, посвященной календарю цветения сакуры.
В разделе ответов на частые вопросы администрация отмечает, что ханами нельзя устраивать в саду по двум причинам ― запрет на распитие алкоголя и запрет сходить с дорожек.
«Кроме того, если у вас в роду нет этнических японцев, то души предков совершенно точно не спускаются в кроны сакур на период цветения, а значит, ханами теряет свой первоначальный смысл», ― пояснили сотрудники.
Ханами ― японская традиция любоваться цветами, прежде всего сакурой. Сейчас ханами обычно устраивают в формате пикника в парках с семьей или друзьями. Часто на таких вечеринках пьют саке, но это необязательный канон, а лишь распространенная часть весеннего застолья.
Судя по сайту петербургского ботсада, сакура там пока не вошла в фазу цветения. В последнем обновлении от 15 апреля основные виды сакуры — вишня курильская, вишня саржента, тоямазакура и симадзакура — обозначены как «на бутонах». Это значит, что дерево уже сформировало цветочные почки, которые готовы раскрыться в ближайшие несколько дней, но еще не распустились.