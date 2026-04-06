В Москве зацвела первая сакура

Недавно стало известно, что весной 2026 года число бронирований отелей в Японии пользователями сервиса «Яндекс Путешествия» увеличилось на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост спроса пришелся на традиционный сезон цветения сакуры (март и апрель). При этом средняя стоимость размещения снизилась на 10%, до 12 630 рублей за ночь.