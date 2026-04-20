Ученые: в ночь на 23 апреля ожидается пик звездопада Лириды

22 апреля, около 23.00 по московскому времени, ожидается пик звездопада Лириды — одного из самых заметных метеорных потоков весны. Об этом сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

«Если у вас накопилось большое количество желаний, то уже в эту среду около полуночи Вселенная предоставит вам очередной шанс их высказать», — говорится в посте. По оценкам, максимум можно будет увидеть около 20 падающих звезд в час, но это на идеальном небе и вдали от города. Однако вполне реально разглядеть две-три звезды за полчаса или час.

Эксперты отмечают, что продолжаться звездопад будет всю ночь до восхода солнца. «У Лирид обычно довольно короткий и резко выраженный максимум, поэтому, скорее всего, в другие дни шансы резко (в несколько раз) упадут, хотя и не исчезнут полностью. Если вы пропустите данный звездопад, то вторую возможность судьба этой весной предоставит 6 мая, когда через пик пройдет еще один метеорный поток — Аквариды (или, точнее, η-Аквариды)», — подчеркнули в Институте космических исследований РАН. По словам ученых, следующий мощный звездопад — Персеиды — ожидается лишь в середине августа. 
 

