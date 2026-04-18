Селин Дион выпустила новый сингл «Dansons». Смотрим клип на него, снятый в Париже

Канадская певица Селин Дион представила новый сингл «Dansons» и клип на него, снятый в Париже. Он появился на ютуб-канале артистки.
Видео создал режиссер Макс Алуш. Он пригласил артистов разных жанров поучаствовать в съемке. Среди героев клипа — танцовщики Виктория Добервиль и Матье Форже, скрипачка Эстер Абрами, комик Лола Дубини и певица Ориа.
Новая песня Дион — призыв к радости вопреки невзгодам. «Давайте танцевать, когда мир на ниточке, наши тела запутались, наши руки связаны», — поет в ней артистка.
Трек предваряет масштабную серию выступлений, которая пройдет в Париже в сентябре и октябре. Концерты станут первыми для Дион за шесть лет. Певица не выступала так долго из‑за диагностированного у нее синдрома жесткого человека. Последний раз она выходила на сцену в марте 2020 года.
О диагнозе Дион стало известно в конце 2022 года. Селин рассказывала в соцсетях, как болезнь влияет на ее жизнь. По словам певицы, из‑за спазмов у нее возникали трудности при ходьбе. Еще она не могла полноценно пользоваться голосовыми связками, чтобы петь как раньше. Своей борьбой с недугом Дион делилась в документальном фильме.