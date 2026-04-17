Рэпер Future репостнул видео с Пашиняном под его трек «Mask Off»

Американский рэпер Future опубликовал в сторис в инстаграме* видео премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором тот едет в машине под его трек «Mask Off».
Оригинальный ролик Пашиняна набрал более 270 тыс. лайков и более 220 тыс. репостов. «Я так же еду на работу», — написал один из пользователей. «Давайте признаем, что музыкальный вкус у человека хороший», — сказали в другом комментарии.
«Mask Off» — трек Future с его одноименного пятого студийного альбома (2017). Это один из самых успешных синглов артиста, достигший пятого места в американском чарте Billboard Hot 100.
Недавно Никол Пашинян основал свою музыкальную группу «Варчабэнд» и пригласил всех на ее первое выступление, которое прошло 30 января в Ереване. Политик играл на ударных. В состав группы также вошли две вокалистки, пианист, саксофонист и гитарист.
