Премьер-министр Армении выступил со своей музыкальной группой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 января впервые выступил со своей музыкальной группой «Варчабэнд» в Ереване. Видео с концерта он опубликовал в своем телеграм-канале.

Глава правительства Армении играл на ударных. В состав группы также вошли две вокалистки, пианист, саксофонист и гитарист.

Название «Варчабенд» образовано из первых двух слогов армянского слова «варчапет» («премьер-министр») и английского «band» («группа»).
 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео, в котором задумчиво слушает «П. М. М. Л.» Земфиры. Политик регулярно выкладывает утренние ролики с пожеланиями хорошего дня. Ранее в его видео попали композиции «Formidable» Stromae и «Все не так, ребята» Владимира Высоцкого.

