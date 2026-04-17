Соучредитель Netflix Рид Хастингс уйдет в отставку

Хастингс стал соучредителем Netflix в 1997 году. Он занял пост генерального директора компании в 1999 году и оставался на этом посту до тех пор, пока в конечном итоге не уступил должность Теду Сарандосу и Грегу Питерсу. «Уход Хастингса знаменует собой окончание [целой] эры для Netflix, которая под его руководством превратилась из бизнеса, занимающегося рассылкой DVD по почте, в гиганта в сфере стриминга по подписке, который потряс Голливуд, изменив способы потребления и создания развлечений», — пишет издание.



«Решение мистера Хастингса не является результатом каких-либо разногласий с компанией», — говорится в заявлении Netflix. Акции стриминга упали более чем на 8% после новости о его уходе.



В письме к акционерам Хастингс сказал, что Netflix изменил его жизнь. Он выразил «особую благодарность» соруководителям компании Теду Сарандосу и Грегу Питерсу, отметив их приверженность компании.



Недавно гендир Netflix Тед Сарандос рассказал, что слияние Paramount и Warner Bros. приведет к сокращению более 16 млрд долларов расходов и увольнениям. Под удар попадут люди и производство — главные статьи затрат. Netflix принял решение выйти из гонки за Warner Bros. мгновенно — стриминг заранее установил ценовой потолок в 27,75 долларов за акцию.