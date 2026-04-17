Росавиация предложила запретить использование пауэрбанков на борту самолета

Росавиация направила в Министерство транспорта предложение запретить использование пауэрбанков во время полета. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет комиссии Уральского МТУ Росавиации.
Поводом для инициативы стало расследование инцидента с возгоранием пауэрбанка на борту самолета «Уральских авиалиний». В феврале 2026 года на рейсе из Екатеринбурга в Стамбул загорелся внешний аккумулятор.
Экипажу удалось потушить устройство, после чего его поместили в контейнер с водой. В результате один пассажир получил ожог пальца и было повреждено кресло.
В отчете комиссии отмечается, что действующее законодательство не запрещает использование пауэрбанков во время полета. Однако в связи с участившимися случаями возгораний таких устройств власти предлагают рассмотреть возможность их ограничения или полного запрета.
С 1 января Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) разрешила провоз пауэрбанков и техники с литий-ионными аккумуляторами только в ручной клади. При этом пользоваться аккумуляторами запрещено во время руления, взлета и посадки.