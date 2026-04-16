Посмотрите трейлер фильма «Джек Райан: Призрачная война» с Джоном Красински

Фото: Prime Video

Prime Video выпустил трейлер полнометражного фильма «Джек Райан: Призрачная война». Премьера картины состоится 20 мая.

По сюжету Райану снова приходится вернуться к шпионажу, так как международная секретная операция вскрывает смертельный заговор и сталкивает его с мятежным подразделением.

Главную роль вновь исполняет Джон Красински. Кроме того, Уэнделл Пирс вернется к роли Джеймса Грира, Майкл Келли — Майка Ноября. Сиенна Миллер присоединится к франшизе в роли офицера MI6 Эммы Марлоу.

В актерский состав также вошли Бетти Гэбриел, Макс Бизли, Джей Джей Филд и Дуглас Ходж. Режиссером выступил Эндрю Бернстайн. Сценарий написали Аарон Рабин и Красински.

Сериал «Джек Райан» вышел на стриминговом сервисе Prime Video в августе 2018 года. Красински стал пятым актером, который исполнял роль аналитика-спецслужбиста в истории кино после Алека Болдуина, Харрисона Форда, Бена Аффлека и Криса Пайна.

Шоу выходило на экраны в течение четырех сезонов и стало одним из трех самых просматриваемых телепроектов Prime Video в мире. Последние эпизоды сериала опубликовали летом 2023 года.

