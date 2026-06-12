Pixar представила первый тизер-трейлер «Гатто» («Gatto») — мультфильма о котах-мафиози. Картина выйдет в прокат 5 марта 2027 года.
Действие мультфильма развернется в Венеции. В центре сюжета окажутся безжалостный босс кошачьей мафии Рокко и задиристый черный кот Неро, который однажды задумался, правильно ли он прожил свою жизнь.
По сюжету Неро окажется в долгу перед Рокко и будет вынужден завести неожиданную дружбу, которая поможет ему найти свое предназначение. Если, конечно, Венеция не возьмет над ним верх раньше.
В тизере показали банду котов на крыше: один из них щелкает когтями, как мафиози ножом. Затем Неро и Рокко допрашивают другого кота о пропавшем тунце, но все трое быстро отвлекаются на лампочку со шнурком и начинают драться из-за нее.
«Gatto» снял Энрико Касароса, режиссер мультфильма «Лука». Продюсером выступила Андреа Уоррен, которая также работала над «Лукой». Главных героев озвучили Марк Руффало и Лоренс Фишберн.